Нижегородские «Ласточки» перевезли более 2,6 млн пассажиров в 2023 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Скоростные поезда «Ласточка» сообщением с Нижним Новгородом перевезли в 2023 году более 2,6 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

По сравнению с прошлым годом пассажиропоток вырос на 21%. Маршрутом до Москвы и обратно воспользовались 2,5 млн пассажиров, а в кировском направлении ездили более 138 тысяч человек. На «Ласточке» сообщением Нижний Новгород – Иваново, которая начала ходить 1 июня, перевезено около 31 тысячи пассажиров.

- Скоростные перевозки на Горьковской железной дороге осуществляются на электропоездах «Ласточка» в 5-ти и 10-ти вагонном исполнении. ОАО «РЖД» следит за изменениями спроса на пассажирские перевозки, при необходимости увеличивая составность поездов, - отметили на ГЖД.