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НовостиОбщество12 сентября 2023 12:05

660 человек пропали в Нижегородской области этим летом

524 из них были найдены живыми
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
660 человек пропали в Нижегородской области этим летом.

660 человек пропали в Нижегородской области этим летом.

Фото: Поисковый отряд "Волонтер"

660 человек пропали в Нижегородской области в этом году за три летних месяца. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер».

Наибольшее число заявок – 289 – волонтеры отработали в июле. Чуть меньше «потеряшек» - 204 0 было в августе и 167 – в июне. Живыми удалось найти 524 человека, 32 человека погибли.

Судьба еще 64 нижегородцев, пропавших этим летом, остается неизвестной. Среди них есть как люди, пропавшие в городе, так и те, кто заблудился в лесу. В настоящее время волонтеры ищут 76-летнего пенсионера, который ушел за грибами из СНТ в Семеновском районе, и пропал.