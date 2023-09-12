660 человек пропали в Нижегородской области этим летом. Фото: Поисковый отряд "Волонтер"

660 человек пропали в Нижегородской области в этом году за три летних месяца. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер».

Наибольшее число заявок – 289 – волонтеры отработали в июле. Чуть меньше «потеряшек» - 204 0 было в августе и 167 – в июне. Живыми удалось найти 524 человека, 32 человека погибли.

Судьба еще 64 нижегородцев, пропавших этим летом, остается неизвестной. Среди них есть как люди, пропавшие в городе, так и те, кто заблудился в лесу. В настоящее время волонтеры ищут 76-летнего пенсионера, который ушел за грибами из СНТ в Семеновском районе, и пропал.