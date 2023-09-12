20 новых контейнерных площадок установлено в Нижнем Новгороде за счет областной субсидии

20 новых контейнерных площадок установлено в Нижнем Новгороде за счет средств областной субсидии. Об этом сообщили в департаменте благоустройства администрации города.

Как уточнили в городском департаменте, на данный момент завершается приемка работ обустройству контейнерных площадок. «Всего в этом году за средства областной субсидии создано 20 контейнерных площадок. Часть площадок установлены в Нижегородском, Советском и Канавинском районах, в местах, предназначенных для обслуживания жителей, проживающих в индивидуальной жилой застройке», – отметили специалисты.

Также часть контейнерных площадок в порядке эксперимента оборудованы компактными светильниками на солнечных батареях. «Кроме того, с целью организации вывоза отходов несколько площадок установлено на территории муниципальных кладбищ. В 2023 году было приобретено 389 контейнеров и 35 бункеров накопления для установки на новых площадках или замены, пришедших в негодность», – сообщили в городском департаменте.

«Еще 50 контейнерных площадок будет установлено до конца года в Канавинском, Ленинском, Нижегородском и Сормовском районах по заявкам ДУКов и обращениям жителей к главе города Юрию Шалабаеву. Так, в Нижегородском районе появится 19 новых площадок, в Ленинском - 18, в Канавинском - 10, в Сормовском - 3», - заявили в городском департаменте жилья и инженерной защиты администрации Нижнего Новгорода.

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода