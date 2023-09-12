Гендиректор ХК «Торпедо» Александр Харламов поздравил Глеба Никитина с победой на выборах

Гендиректор ХК «Торпедо» Александр Харламов. Фото: сайт ХК "Торпедо"

Генеральный директор хоккейного клуба «Торпедо» Александр Харламов поздравил Глеба Никитина с победой на выборах губернатора Нижегородской области. Менеджер назвал эту победу «уверенной и закономерной».

- При участии Глеба Сергеевича спорт и, в частности, хоккей в Нижегородской области получают большое внимание и всестороннюю поддержку. Строится новая ледовая арена, о которой так сильно мечтали болельщики, создаются условия для развития молодых игроков, улучшается инфраструктура. Желаем новых больших побед в работе на благо региона! – отметил он.

Напомним, выборы губернатора Нижегородской области состоялись 8-10 сентября. Явка избирателей превысила 56%. По итогам обработки протоколов с большим отрывом победил Глеб Никитин – за него проголосовали 82,82% избирателей.