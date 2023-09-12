Команда опорного вуза АО «Транснефть-Верхняя Волга» - РГУ победила в интеллектуальной викторине

Команда опорного вуза АО «Транснефть-Верхняя Волга» - Российский государственный университета (РГУ) нефти и газа имени И.М. Губкина - стала победителем федеральной студенческой интеллектуальной викторины по истории развития трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов в России.

Первый тур викторин прошел в апреле в регионах ведения деятельности ПАО «Транснефть». Команда учащихся Губкинского университета тогда заняла первое место и получила путёвку в финал. Организаторами выступили дочерние общества компании, в викторинах участвовали студенты семи опорных вызов нефтепроводной отрасли.

Во втором финальном межвузовском этапе мероприятия, которое прошло в центральном офисе ПАО «Транснефть» в г. Москве и было приурочено к 30-летию компании, встретились семь команд. Губкинцы соревновались c учащимися Национального исследовательского Томского политехнического университета, Уфимского государственного нефтяного технического университета, Тюменского индустриального университета, Ухтинского государственного технического университета, Самарского государственного технического университета, и Дальневосточного федерального университета г. Владивостока.

35 студентов третьего-четвертого курсов состязались в знании исторических фактов о нефтетранспортной отрасли, структуре трубопроводов системы «Транснефть», а также профессиональной терминологии. Участники демонстрировали знание истории зарождения трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов в России и системы «Транснефть».

По итогам пяти раундов команда Губкинского университета набрала наибольшее количество баллов за правильные ответы и стала победителем викторины. Участники команды награждены дипломами и подарочными сертификатами. Кроме того, для всех представителей вузов была организована экскурсия в корпоративный музей «Транснефти».

Справочно:

АО «Транснефть-Верхняя Волга» на постоянной основе взаимодействует с РГУ имени И.М. Губкина. В рамках сотрудничества высшему учебному заведению с 2010 г. ежегодно оказывается благотворительная помощь в проведении капитального ремонта кафедр и оснащении лабораторий. В ходе профориентационной работы компания инициирует научно-практические конференции, ознакомительные встречи, экскурсии на производственные объекты.

Фото: Служба общественных коммуникаций АО «Транснефть-Верхняя Волга