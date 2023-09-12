Навигация «Валдаев» и «Метеоров» в Нижегородской области завершится в ноябре. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Навигация судов на подводных крыльев в Нижегородской области завершится в ноябре. Об этом сообщает Newsroom24 со ссылкой на представителей компании «Водолет».

Обычно «Валдаи» и «Метеоры» завершают свою работу в начале ноября, однако точная дата будет зависеть от погодных условий.

В прошлом году «Валдаи» завершили навигацию 31 октября. В 2022 году они ходили по 14 маршрутам и перевезли более 68 тысяч человек. В этом году число маршрутов было увеличено: крылатые суда стали ходить до Мурома, Балахны, Васильсурска и Кстова. Планируется, что в 2024 году пассажиропоток на судах на подводных крыльях увеличится до 150 тысяч человек.