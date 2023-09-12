Мининский университет начинает проводить занятия для школьников в “Мастерской рукоделия”

Мининский университет начинает проводить для школьников 8-18 лет бесплатные занятия по шитью игрушек, декоративно-прикладному творчеству и машинной вышивке. Обучение будет проходить при поддержке сервиса «Росмолодежь.Гранты» по будням в Технопарке вуза по адресу ул. Челюскинцев, 9.

Как объясняет инициативу вуза его ректор Виктор Сдобняков, все родители заинтересованы в дополнительном образовании своих детей, будь то спортивные секции, музыкальная школа или творческие студии, и Мининский университет готов им в этом помочь.

«Наши студенты выиграли грант на реализацию проекта дополнительного образования для детей и с сентября 2023 года запускают набор в творческие объединения. Для школьников посещение дополнительных занятий будет совершенно бесплатным. Это отличная возможность научиться новому и найти друзей по интересам. Уверен, что эта инициатива понравится ребятам, а наши студенты получат педагогические навыки взаимодействия с детьми. Ждем всех на занятиях!», - сказал он.

Набор в творческие объединения уже открыт. Для участия в отборе в “Мастерскую рукоделия” необходимо выполнить творческое задание и заполнить форму регистрации по ссылке. Также подписаться на группу студенческого объединения “Территория возможностей” и Мининский университет. В конце учебного года участников “Мастерской рукоделия” ждет конкурс творческих работ.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К.Минина