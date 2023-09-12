Глеб Никитин прокомментировал результаты выборов в Нижегородской области. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Глеб Никитин прокомментировал результаты выборов, прошедших в минувшие выходные в Нижегородской области. Явку в 56.01% глава региона назвал «невероятным масштабом» и поблагодарил избирателей независимо от того, за какого кандидата они голосовали.

- Я благодарю каждого из вас за неравнодушие и ценю любой ваш выбор! И вне зависимости от того, за какого кандидата вы отдали свой голос, говорю: я люблю наш регион и сделаю все, чтобы он стал лучшим, в первую очередь, для нас с вами! – написал Никитин в своем телеграм-канале.

Напомним, выборы губернатора Нижегородской области проходили с 8 по 10 сентября. По их результатам Глеб Никитин набрал 82,82% голосов, одержав уверенную победу.