Отопительный сезон в Дзержинске стартует 18 сентября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отопительный сезон в Дзержинске начнется 18 сентября. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В первую очередь тепло дадут в детских садах, школах, больницах и других социальных учреждениях. В домах дзержинцев отопление появится в течение трех недель с момента начала отопительного сезона.

Как пояснил заместитель главы Дзержинска Денис Дергунов, официальный пуск тепла означает открытие запорной арматуры на магистральных и квартальных сетях. Далее будет идти регулирование параметров теплоносителя, которое может занять до трех недель.

Сейчас Госжилинспекция выборочно проверяет дома, которые получили паспорта готовности, ДУКам уже выдано 8 предостережений.

- По состоянию на 8 сентября паспорта готовности сдали 1450 домов из 1694. Однако по нормам действующего законодательства паспорта готовности к эксплуатации в зимних условиях должны быть оформлены в срок до 15 сентября, поэтому время у УК и ТСЖ еще есть. В случае несвоевременной подготовки дома к зиме управляющие организации могут быть оштрафованы на суммы от 50 до 250 тысяч рублей, – рассказал начальник Дзержинского отдела ГЖИ Алексей Заика.