Новая современная система смешения нефти введена на НПС «Горький»

Комплексную автоматизированную систему компаундирования (смешения) нефти ввело в эксплуатацию АО «Транснефть-Верхняя Волга» на нефтеперекачивающей станции (НПС) «Горький» Горьковского районного нефтепроводного управления.

Новая современная система компаундирования позволяет регулировать грузопоток в автоматическом режиме в зависимости от качественных характеристик нефти, поступающей из магистральных нефтепроводов (МН) Альметьевск - Горький 2, 3 и Сургут - Полоцк. Цель - обеспечение сохранения качественных характеристик нефти, поставляемых на нефтеперерабатывающие заводы России и на экспорт. Ввод системы компаундирования снизит операционные затраты при транспортировке нефти и повысит стабильность работы системы за счет автоматизации технологических процессов.

В зависимости от режима работы нефтепровода, в суммарный поток подается высокосернистая и сернистая нефть в соотношении, обеспечивающем нормативное средневзвешенное содержание серы для дальнейшей транспортировки нефти с заданными качественными характеристиками по МН Сургут – Полоцк на участке НПС «Горький» – НПС «Коромыслово».

В рамках реализации проекта был реконструирован приемный коллектор подпорной насосной. Электродвигатели четырех подпорных насосов оснащены частотно-регулируемыми преобразователями. Для оперативного контроля содержания серы в нефти блоки контроля измерения качества были оборудованы поточными серомерами. Также установлены накладные расходомеры для измерений количественных показателей расходов нефти.

Цель АО «Транснефть-Верхняя Волга» - сохранение качественных характеристик нефти

При строительстве системы компаундирования было использовано оборудование, разработанное в рамках корпоративной программы импортозамещения: электродвигатели и блок-боксы частотно-регулируемых преобразователей.

Справочно:

Компаундирование - технология управляемого смешения разных сортов нефти. Являясь технологией управления качеством, оно позволяет решить проблему размещения объема высокосернистой нефти в транспортных потоках, сглаживает и стабилизирует значения показателей качества нефти. Автоматизация процесса компаундирования обеспечивает надежную работу процесса смешивания и эффективный контроль качества нефти.

Фото: Служба общественных коммуникаций АО «Транснефть-Верхняя Волга»