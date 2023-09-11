Смотровые зоны с бесплатными биноклями появились на Верхневолжской набережной. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Смотровые площадки с биноклями появились на Верхневолжской набережной в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает мэр Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

Теперь во время прогулки по одному из самых живописных мест горожане и туристы смогут отдохнуть на скамейке и насладиться волжскими видами, воспользовавшись биноклями совершенно бесплатно. Бинокли также были установлены на Нижневолжской набережной и в переулке Крутом недалеко от Набережной Федоровского.

- В Нижнем Новгороде начинается практическая реализация проекта туристского кода. Напомню, в прошлом году наш город стал победителем федерального конкурса Ростуризма по обустройству туристических центров городов. Туркод включает в себя ряд мероприятий по созданию территории с единой навигацией, вывесками, архитектурной подсветкой и прочее, - отметил Юрий Шалабаев.