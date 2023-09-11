Стрим-студия «Наблюдательно» работала на выборах в Нижегородской области

На стриме были включения с избирательных участков из 11 районов области. Фото: Иван МАКЕЕВ

Экспериментальная стрим-студия «Наблюдательно» помогала следить за ходом выборов в Нижегородской области. в В ходе пресс-конференции заместитель председателя егиональной Общественной палаты, руководитель нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества Евгений Семенов рассказал, что в этом году восьмичасовой стрим о ходе выборов посетили более 8,5 тысяч человек. Во время эфира были включения из 17 районов области, студию посетили 16 экспертов.

- Идея состоит в том, чтобы охватить все социальные группы. Есть люди, чье медиапотребление связано с социальными сетями. В обществе существует стереотип о том, что молодежь игнорирует выборы. Мы вышли на эту площадку и попробовали поговорить с ними на их языке, - собъяснил он.

К слову, опыт Нижегородской области в этом вопросе заинтересовал коллег из Новгорода и Пскова — эти два региона изъявили желание провести стримы в ходе выборов своих губернаторов.

Напомним, стримы «Наблюдательно» проводятся на официальной странице Общественной палаты Нижегородской области с 2022 года. В прошлом году стрим в прямом эфире посмотрели свыше 6 тысяч человек.