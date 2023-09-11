Директор лицея №180 Оксана Смолина победила на довыборах в Гордуму. Фото: тг-канал "ВОВК"

Директор лицея №180 Оксана Смолина избрана депутатом Городской Думы Нижнего Новгорода. Она набрала наибольшее количество голосов на довыборах по округу №10 в Ленинском районе, пишет телеграм-канал ВОВК.

Кандидатура Смолиной была выдвинута от партии «Единая Россия». По предварительной информации, за нее проголосовали 6773 человека. Ее оппоненты Алексей Горохов от КПРФ набрал 1532 голоса, Александр Сидельников от ЛДПР – 841 голос, Андрей Панягин от «Справедливой России - За правду») – 646 голосов.

На выборах губернатора Нижегородской области победу одержал Глеб Никитин – за него проголосовали 82,82% избирателей.