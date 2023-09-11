Ольга Кормухина, Алексей Белов и группа «Джанго» поздравили Дзержинск

10 сентября главным событием празднования второй годовщины присвоения Дзержинску почетного звания «Город трудовой доблести» стал большой концерт на площади Дзержинского. На главной сцене более чем для 10 тысяч дзержинцев со своими лучшими песнями выступили заслуженная артистка России Ольга Кормухина, лидер группы «Парк Горького» Алексей Белов и группа «Джанго» во главе с Алексеем Поддубным.

Со сцены ко всем гостям праздника обратился глава города Дзержинска Иван Носков, отдельное поздравление было подготовлено руководителями крупных промышленных предприятий городского округа.

«Прошло всего два года с того момента, как наш город получил звание «Город трудовой доблести», а уже кажется, что это было давно. Что мы уже как минимум раз десять встречались на этом празднике и поздравляли друг друга. Благодарю все коллективы, которые выступали на праздничных площадках, артистов, всех, кто обеспечивал нашу безопасность и кто организовал такой праздник для нашего города, – сказал глава города Дзержинска Иван Носков. – Пусть связь поколений никогда не прерывается. Как в годы Великой Отечественной войны дзержинцы в тылу встали на защиту нашей Родины, так и сегодня мы выступаем все вместе, единым фронтом. Одни сражаются на передовой, другие помогают им в тылу. Пусть в сложные минуты в истории страны так будет всегда».

В рамках праздничного мероприятия была создана памятная капсула времени. В химическую колбу одного из предприятий города было помещено послание для потомков от тружеников тыла, прошедших Великую Отечественную войну. Колба передана на хранение в краеведческий музей города и будет открыта через семь лет, в 100-летний юбилей Дзержинска. В качестве подарка городу и его жителям промышленники – президент ассоциации «Дзержинскхимрегион» Дмитрий Огородцев, заместитель директора ООО «ОКАПОЛ» Петр Карев, директор ФКП «Завод им. Я.М. Свердлова» Наиль Гиниятов и депутат Думы города Дзержинска Александр Терентьев – впервые исполнили гимн Дзержинска, Города трудовой доблести.

«От имени всех промышленников Дзержинска, в том числе молодых, уже сейчас имеющих значительные заслуги, мы обещаем, что не подведем наших тружеников тыла и ветеранов труда. Вы положили всю свою жизнь на развитие Дзержинска как промышленной столицы России и своим ежедневным трудом заслужили для него почетное звание «Город трудовой доблести». Мы с гордостью продолжим его нести, передадим своим детям и обязательно расскажем о том, каким значимым и счастливым было для Дзержинска 10 сентября 2021 года!» – сказал президент ассоциации «Дзержинскхимрегион» Дмитрий Огородцев.

Также в праздничной концертной программе 10 сентября приняли участие творческие коллективы и исполнители из Дзержинска, Владимира, Нижнего Новгорода и области, в том числе группа «Натанцы» с программой «Народное караоке». Завершился концерт ярким лазерным шоу.

Посмотреть лучшие моменты концерта можно в ВК в записи прямой трансляции, организованной информационным центром «Дзержинские ведомости».

Напомним, почетное звание «Город трудовой доблести» было присвоено Дзержинску Указом Президента Российской Федерации от 10.09.2021 г. № 519.

Фото: Пресс-служба администрации г. Дзержинска