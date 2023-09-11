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НовостиПолитика11 сентября 2023 10:31

Нижегородца Романа Богачева посмертно наградили Орденом Мужества

Награду вручили семье погибшего бойца
Валерия МУРОМЦЕВА
Нижегородца Романа Богачева посмертно наградили Орденом Мужества.

Нижегородца Романа Богачева посмертно наградили Орденом Мужества.

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Нижегородца Романа Богачева посмертно наградили Орденом Мужества за отвагу, проявленную в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Награду матери погибшего бойца вручили глава Ленинского района Александр Кулагин и военный комиссар Ленинского и Канавинского районов Сергей Хилов. Чиновники поблагодарили женщину за воспитание настоящего патриота.

Известно, что Роман Богачев был наводчиком мотострелкового отделения.