Нижегородца Романа Богачева посмертно наградили Орденом Мужества. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Нижегородца Романа Богачева посмертно наградили Орденом Мужества за отвагу, проявленную в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Награду матери погибшего бойца вручили глава Ленинского района Александр Кулагин и военный комиссар Ленинского и Канавинского районов Сергей Хилов. Чиновники поблагодарили женщину за воспитание настоящего патриота.

Известно, что Роман Богачев был наводчиком мотострелкового отделения.