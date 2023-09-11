Нижегородский «Биолакт» вошел в ТОП-100 лучших товаров России. Фото: тг-канал Юрия Шалабаева

Кисломолочный продукт «Биолакт», который производит нижегородская молочная кухня, вошел в ТОП-100 лучших товаров России 2022 года. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Напиток с массовой долей жира 3,2% предназначен для детей раннего возраста. Он выпускается в стаканчиках по 200 мл и имеет максимально натуральный состав. Помимо молока в него входят лишь сахар и закваска термофильных молочнокислых и ацидофильных палочек.

По словам Юрия Шалабаева, совсем скоро Молочная кухня начнет выпускать йогурт для малышей с 8 месяцев, а позднее в раздатках может появиться и йогурт для детей с 3 лет – их будут поставлять в детские сады и школы.