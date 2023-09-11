Биолог Мининского рассказала, почему в Нижегородской области исчезли некоторые животные

Героем нового выпуска проекта “Научный форсайт” стала Надежда Киселева - преподаватель кафедры биологии, химии, экологии и методик обучения Мининского университета. Она рассказала о значении животных и растений в природе и их влиянии на жизнь человека.

“На данный момент учеными изучено 1,5 млн живых организмов на Земле. Но, как подсчитали эксперты, всего на планете от 5 до 30 млн видов организмов. Получается, что мы не знаем большинство своих соседей по планете”, - сказала Надежда Юрьевна.

По словам ученого, уничтожение человеком среды обитания растений и животных в 20 веке вызвала максимальную за все время наблюдений скорость вымирания различных видов.

“Человек уже уничтожил 45 % площади леса нашей планеты. И обитателям этих мест просто негде жить. Вместе с биологическим видом мы теряем возможность его использовать в своих целях. Есть пример из истории, как милое животное - стеллерова корова - исчезла как вид спустя 25 лет после открытия этого организма человеком”, - объяснила Надежда Киселева.

Из видеоролика с ученым вы узнаете много нового и интересного – от закона константы биомассы и правила 20% в экологии до того, какое животное появилось на Земле раньше мамонта. Также Надежда Кислева объясняет, почему на нижегородской земле хвост выхухоли использовали как сухие духи и какие виды навсегда исчезли из нижегородской флоры и фауны.

“Наши научно-популярные ролики не только знакомят школьников с наукой, но еще и позволяют узнать интересные факты о родном крае - нижегородской земле. Уже в октябре мы проведем очные события фестиваля “Научный форсайт”. Уверен, что событие станет настоящим праздником науки!”, - отметил ректор вуза Виктор Сдобняков.

Проект “Научный форсайт” в 2023 году Мининский университет реализует при грантовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Все видео проекта можно посмотреть на платформах ВКонтакте, YouTube, Rutube, Дзен и Одноклассники.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К.Минина