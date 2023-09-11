Улицу Радужную в Нижнем Новгороде перекроют с 12 по 19 сентября. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Улицу Радужную в Нижнем Новгороде перекроют на неделю с завтрашнего дня. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Дорога будет перекрыта в районе дома №1 с 00:01 12 сентября до 23:59 19 сентября. Объезд будет организован по соседним улицам – об этом водителей предупредят временные дорожные знаки.

Специалисты департамента транспорта и дорожного хозяйства рекомендуют заранее продумывать пути маршрута.