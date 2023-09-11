Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 сентября 2023 8:17

Густой туман окутал Нижний Новгород утром 11 сентября

Пелена была такой плотной, что невозможно было разглядеть соседних домов
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Густой туман окутал Нижний Новгород утром 11 сентября.

Густой туман окутал Нижний Новгород утром 11 сентября.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Невероятно густой туман окутал Нижний Новгород утром 11 сентября. Проснувшись, нижегородцы увидели, что за окном сплошное «молоко»: повисшая в воздухе белая пелена была настолько густой, что было не видно соседних домов.

Туманы по осени – явление не редкое. Они возникают оттого, что воздух ночью охлаждается гораздо быстрее, чем земля. Из-за температурного контраста между поверхностью почвы и воздухом и появляется туман. Густота тумана зависит от концентрации капель у земной поверхности.

Как сообщалось ранее, в Нижегородскую область пришло классическое бабье лето. Всю эту неделю нижегородцев ждет сухая комфортная погода с температурой воздуха +20 градусов.