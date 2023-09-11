Густой туман окутал Нижний Новгород утром 11 сентября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Невероятно густой туман окутал Нижний Новгород утром 11 сентября. Проснувшись, нижегородцы увидели, что за окном сплошное «молоко»: повисшая в воздухе белая пелена была настолько густой, что было не видно соседних домов.

Туманы по осени – явление не редкое. Они возникают оттого, что воздух ночью охлаждается гораздо быстрее, чем земля. Из-за температурного контраста между поверхностью почвы и воздухом и появляется туман. Густота тумана зависит от концентрации капель у земной поверхности.

Как сообщалось ранее, в Нижегородскую область пришло классическое бабье лето. Всю эту неделю нижегородцев ждет сухая комфортная погода с температурой воздуха +20 градусов.