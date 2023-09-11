Явка на выборах губернатора Нижегородской области составила 56,01%. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Явка на выборах губернатора Нижегородской области 8-10 сентября составила 56,01%. Об этом сообщает облизбирком.

По словам председателя избирательной комиссии региона Маргариты Красилевской, активнее всего голосовали жители Починковского, Дивеевского и Тоншаевского районов.

Явка избирателей, выбравших дистанционную форму голосования, составила 87 процентов, что демонстрируют стабильную востребованность жителей нашего региона в данной форме голосования, - подчеркнула Маргарита Красилевская.

Нарушений на выборах избирком не зафиксировал – все поступавшие звонки были связаны с техническими моментами.

Напомним, по итогам обработки всех бюллетеней в выборах победил Глеб Никитин – за него проголосовали 82,82% жителей региона.