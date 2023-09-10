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НовостиПолитика10 сентября 2023 16:54

Выездное голосование прошло в роддомах Нижегородской области

Многие пациентки проголосовали в дистанционном формате
Елизавета КОПЫЛОВА
Выездное голосование прошло в роддомах Нижегородской области. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Выездное голосование прошло в роддомах Нижегородской области. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Выездное голосование прошлом в нижегородском роддоме №7. Об этом сообщает региональный избирком.

Как отмечается, чтобы проголосовать на дому, в роддоме или другом медицинском учреждении необходимо было в письменной форме или по телефону обратиться в участковую избирательную комиссию. Это можно было сделать до 14.00 10 сентября. После оставленной заявки к избирателю приезжали члены выездной комиссии.

Также многие пациентки перинатального центра проголосовали дистанционно.

- Дистанционное голосование для пациенток роддома - максимально удобный способ, который позволяет не пропустить важное событие – выборы, проголосовать за своего кандидата, - делится пациентка Екатерина Ш.