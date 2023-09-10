Экс-мэр Вадим Булавин проголосовал на выборах губернатора Нижегородской области. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Депутат Госдумы РФ и бывший мэр Нижнего Новгорода принял участие в выборах губернатора Нижегородской области. Об этом сообщает региональный избирком.

Как отмечается, Вадим Булавин проголосовал дистанционно. По его словам, это очень удобный способ, ведь достаточно иметь компьютер и интернет. Однако, если бы возможности проголосовать дистанционно не было бы, он бы пришел на свой избирательный участок.

- Важен не сам факт участия в голосовании, важно то, почему вы идете на избирательный участок. Решенная или не решенная личная проблема, изменения общественных мест, ремонт коммуникаций, общее впечатление о том, что происходит в вашем городе, поселке, области в целом. Ваш голос – это ваша реакция на работу власти, это способ взаимодействия, возможность показать свою позицию, - поделился он.

Напомним, что сегодня последний день голосования. Избирательные участки будут работать до 20:00.