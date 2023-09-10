15-летняя девочка пропала в Дивеево 6 сентября. Фото: ПСО «Волонтер».

15-летняя Варя Глушенкова пропала в Дивеево 6 сентября. Об этом сообщает ПСО «Волонтер».

Как отмечается, девушка ушла из дома №3 по улице Матросова в 7:00, но домой так и не вернулась. Ее рост 150 сантиметров, у нее среднее телосложение и темно-коричневые волосы. Глаза у девушки темные.

Из особых примет – у девочки шрам на левой руке. Она была одета в темно-бордовое платье и черные босоножки. При себе имела телефон.

Все, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении подростка, просьба сообщить по номеру +7(904) 045-51-51, 8(831) 291-51-51 или 102.