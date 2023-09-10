«ГАЗель» сбила двух подростков на велосипедах в Нижегородской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Водитель грузовика сбил двух подростков на велосипедах в Городецком районе Нижегородской области 9 сентября. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

По информации ведомства, ДТП произошло в 20:50 на 48-км трассы Линда-Заволжье. 53-летний водитель на автомобиле «ГАЗель NEXT» сбил 15-летних подростков. Отмечается, что подростки ехали на велосипедах по обочине в попутном направлении.

В результате столкновения оба велосипедиста получили травмы и были доставлены в Балахнинскую ЦРБ. Светоотражающих элементов на их одежде не было.

Специалисты ГИБДД добавили, что водитель находился за рулем в трезвом состоянии.