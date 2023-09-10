Три дома сгорели при пожаре в Нижегородской области. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Три дома сгорели в результате большого пожара в деревне Малая Покровка Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По информации ведомства, сообщение о пожаре в частном доме №6 в деревне Малая Покровка поступило 9 сентября в 23:16. В результате пожара сгорело три дома, а также надворные пристройки.

Пожар удалось ликвидировать лишь 10 сентября в 05:00. Сообщается, что погибших и пострадавших нет. Точную причину пожара не называют.