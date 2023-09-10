Явка на выборах нижегородского губернатора на 10:00 10 сентября достигла 35,71% Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Явка на выборах губернатора Нижегородской области на 10:00 10 сентября составила 35,71%. Об этом сообщает региональный избирком.

Как отмечается, наибольшей активностью отличаются Дивеевский муниципальный округ (71,09%), Краснобаковский муниципальный округ (68,84%) и городской округ Сокольский (60,81%).

Кроме того, в электронном голосовании приняло участие 78% человек из всех, кто подавал заявку на дистанционное голосование.

Добавим, что сегодня последний день голосования. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00.