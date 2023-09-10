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НовостиПолитика10 сентября 2023 9:13

Явка на выборах нижегородского губернатора на 10:00 10 сентября достигла 35,71%

Самая высокая явка была в Дивеевском муниципальном округе
Елизавета КОПЫЛОВА
Явка на выборах нижегородского губернатора на 10:00 10 сентября достигла 35,71%

Явка на выборах нижегородского губернатора на 10:00 10 сентября достигла 35,71%

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Явка на выборах губернатора Нижегородской области на 10:00 10 сентября составила 35,71%. Об этом сообщает региональный избирком.

Как отмечается, наибольшей активностью отличаются Дивеевский муниципальный округ (71,09%), Краснобаковский муниципальный округ (68,84%) и городской округ Сокольский (60,81%).

Кроме того, в электронном голосовании приняло участие 78% человек из всех, кто подавал заявку на дистанционное голосование.

Добавим, что сегодня последний день голосования. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00.