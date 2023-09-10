Группа «Рок острова» выступит перед матчем «Пари НН» - «Спартак» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Группа «Рок острова» выступит перед домашним матчем «Пари НН» - «Спартак» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает гендиректор клуба Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

Как отмечается, чтобы послушать выступление рок-группы, нужно прийти хотя бы за час до матча. Сама игра начнется в 17:15.

-Паспорт болельщика на входе не требуется, - добавил гендиректор клуба «Пари НН».

Кроме того, Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что билеты раскупают очень быстро. Уже было продано 25% всех билетов. Лидер группы «Рок острова» в небольшом видеосообщении пригласил всех на предстоящую игру и отметил, что группа будет болеть за нижегородскую команду.