Группа «Рок острова» выступит перед матчем «Пари НН» - «Спартак»
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Группа «Рок острова» выступит перед домашним матчем «Пари НН» - «Спартак» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает гендиректор клуба Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.
Как отмечается, чтобы послушать выступление рок-группы, нужно прийти хотя бы за час до матча. Сама игра начнется в 17:15.
-Паспорт болельщика на входе не требуется, - добавил гендиректор клуба «Пари НН».
Кроме того, Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что билеты раскупают очень быстро. Уже было продано 25% всех билетов. Лидер группы «Рок острова» в небольшом видеосообщении пригласил всех на предстоящую игру и отметил, что группа будет болеть за нижегородскую команду.