Прокуратура проконтролирует ремонт дороги у нижегородской школа №182. Фото: пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Прокуратура проконтролирует завершение ремонта дороги на улице Перекопской рядом со школой №182 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-служба регионального ведомства.

Ранее в соцсетях нижегородского отделения Народного фронта появилась информация, что местные жители жалуются на разбитый тротуар рядом с образовательным учреждением. Переходные дорожки начали ремонтировать, однако работы не был завершены и теперь дети, а также родители, вынуждены ходить по проезжей части.

В прокуратуре была проведена проверка. Она показала, что подрядчик нарушил сроки исполнения муниципального контракта. Руководителю подрядной организации внесено представление.

- В рамках исполнения требований прокурора подрядчик незамедлительно возобновил выполнение работ на объекте. В рамках исполнения требований прокурора подрядчик незамедлительно возобновил выполнение работ на объекте, - добавили в сообщении.

Теперь завершение работ по ремонту автомобильной дороги поставлено на контроль.