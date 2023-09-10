Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 сентября 2023 7:41

Прокуратура проконтролирует ремонт дороги у нижегородской школа №182

Ранее жители жаловались на разбитый тротуар
Елизавета КОПЫЛОВА
Прокуратура проконтролирует ремонт дороги у нижегородской школа №182. Фото: пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Прокуратура проконтролирует ремонт дороги у нижегородской школа №182. Фото: пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Прокуратура проконтролирует завершение ремонта дороги на улице Перекопской рядом со школой №182 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-служба регионального ведомства.

Ранее в соцсетях нижегородского отделения Народного фронта появилась информация, что местные жители жалуются на разбитый тротуар рядом с образовательным учреждением. Переходные дорожки начали ремонтировать, однако работы не был завершены и теперь дети, а также родители, вынуждены ходить по проезжей части.

В прокуратуре была проведена проверка. Она показала, что подрядчик нарушил сроки исполнения муниципального контракта. Руководителю подрядной организации внесено представление.

- В рамках исполнения требований прокурора подрядчик незамедлительно возобновил выполнение работ на объекте. В рамках исполнения требований прокурора подрядчик незамедлительно возобновил выполнение работ на объекте, - добавили в сообщении.

Теперь завершение работ по ремонту автомобильной дороги поставлено на контроль.