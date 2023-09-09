В Нижнем Новгороде могут создать инклюзивный клуб для незрячих людей и людей без ограничений по зрению

В Нижнем Новгороде могут создать инклюзивный клуб для незрячих людей. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В Нижнем Новгороде могут создать инклюзивный клуб для незрячих людей и людей без ограничений здоровья. Над этим проектом уже второй год подряд работает активист Роман Кедр. Сейчас для слабовидящих людей уже доступны дартс и бочча.

- В прошлом году мы запустили шоудаун. На этом решили не останавливаться и расширить спектр возможных активностей для людей с инвалидностью по зрению, - рассказал руководитель проекта Роман Кедр. - Для меня важно, чтобы общество постепенно пришло к пониманию того, что люди с инвалидностью ничем не отличаются от здоровых людей. Полное осознание этого приходит только в совместной деятельности, а самая интересная и легко организуемая деятельность - это игра.

В перспективе в городе планируется создать инклюзивный клуб, где могли бы совместно проводить время люди с особенностями здоровья и люди без ограничений по здоровью. А пока в городе действует целый ряд проектов, направленный на организацию совместной деятельности. В частности, в 2022 году Роман Кедр запустил проект «Теннис без границ», благодаря которому люди с нарушениями зрения смогли играть в настольный теннис. А в этом году для них стали доступны еще бочча и дартс. Презентация этих проектов состоялась 7 сентября в Нижегородской областной организации ВОС.

- Это очередной шаг к созданию в Нижнем Новгороде инклюзивного клуба. Мы постепенно расширяем набор доступных всем активностей, - отметил Роман Кедр. - Количество людей интересующихся ими постоянно увеличивается, поэтому сейчас дело стоит только за помещением для него. Проект инклюзивного клуба поддерживает Министерство внутренней региональной и муниципальной политики, а также Министерство социальной политики Нижегородской области, поэтому я верю, что в ближайшем будущем он будет реализован