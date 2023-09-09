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НовостиОбщество9 сентября 2023 17:44

13-летнего подростка со шрамом нашли живым в Нижнем Новгороде

Сейчас его поиски прекращены
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
13-летнего подростка со шрамом нашли живым в Нижнем Новгороде. ФОТО: ПСО "Волонтер-НН"

13-летнего подростка со шрамом нашли живым в Нижнем Новгороде. ФОТО: ПСО "Волонтер-НН"

В Нижнем Новгороде спустя трое суток нашли живым 13-летнего подростка со шрамом. Он ушел из дома на улице Мончегорской в Автозаводском районе еще 7 сентября. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер-НН».

- Найден! Жив! – сообщили волонтеры.

Подробности исчезновения и где все это время находился подросток, не сообщаются.

Напомним, ранее мы писали, что два мальчика пропали 31 июля, в субботу, в Нижнем Новгороде. Какое-то время о судьбе подростков ничего не было известно. Затем поисковики объявили радостную новость, что оба подростка живы.