Марат Хуснуллин посетил стройплощадку метро в Нижнем Новгороде. Фото: Мария СОРОКИНА

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин посетил строительную площадку новых станций метро в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в группе «Метро НН».

- Это, по сути, важнейший проект для города на данный момент, - отметил Марат Хуснуллин. - Метро всегда является драйвером развития любого региона, положительно влияет на мобильность жителей, стимулирует развитие жилищного и коммерческого строительства, бизнеса, создание рабочих мест.

Таким образом, строительство метро находится на личном контроле вице-премьера. Проект стал возможен благодаря механизму инфраструктурных бюджетных кредитов.

Напомним, накануне Марат Хуснуллин принял участие в открытии нового участка трассы М-12 в Арзамасе. По его словам, уже к концу этого года трасса будет построена полностью.