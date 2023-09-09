Захар Прилепин проголосовал на выборах губернатора Нижегородской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Писатель Захар Прилепин проголосовал на выборах губернатора Нижегородской области прямо у себя в палате. Об этом писатель сообщил в своем телеграм-канале.

Захар Прилепин предварительно подал заявку, чтобы к нему в палату пришли члены избирательной комиссии с переносной урной.

Уж и не помню, когда голосовал: все Бог знает где находился. А тут удобно: участок в больнице, ко мне так и вовсе в палату пришли. Чувствую себя гражданином, наконец, - отметил писатель.

Напомним, выборы губернатора проходят в Нижегородской области с 8 по 10 сентября. Проголосовать можно на избирательном участке, а также на дому, если на то есть уважительная причина. Для этого необходимо письменно или по телефону обратиться в участковую избирательную комиссию до 14:00 10 сентября. Также это можно сделать через родственников или других лиц.