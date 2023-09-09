К 15:00 9 сентября явка на выборах в Нижегородской области составила 24,88%. Фото: Светлана Макеева

По данным на15:00 9 сентября, явка на выборах губернатора Нижегородской области составила 24,88%. Об этом сообщает Избирательная комиссия Нижегородской области.

- На данный момент избирательные участки посетили уже свыше 588 тысяч человек, - говорится в сообщении. – Это 24,88% от общего числа избирателей, включенных в списки. Самая высокая явка наблюдается в Краснобаковском районе (59,04%), в Ардатовском районе (51,33%) и в Лукояновском районе (50,05%).

Что касается дистанционного электронного голосования, то здесь явка составила 68%. Из 125 531 человек, подавших заявку на онлайн-голосование, 85 960 человек уже проголосовали.

Напомним, что выборы губернатора Нижегородской области будут проходить в течение трех дней – с 8 по 10 сентября. Всего в регионе открылось 2 188 избирательных участков в разных районах и муниципалитетах области.