Никитин рассказал президенту о внедрении электробусов в Нижегородской области. ФОТО: Пресс-служба правительства Нижегородской области.

В Нижегородской области планируется создать один из крупнейших парков электробусов в стране. Об этом президенту России Владимиру Путину сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- В регионе будет один из крупнейших парков электробусов. Понятно, что Москва, безусловно, впереди, но мы будем следовать за ними, - отметил Глеб Никитин. - Из них 58 электробусов произведено нашим ГАЗом, и пять уже поступило.

Нижегородская область вошла в число пилотных регионов, в которых запущена программа модернизации городского электротранспорта. В рамках этой программы в городе будет также обновлен весь парк трамваев – 170 штук за два года. Также в Нижнем Новгороде продолжается строительство метро.

- За счет инфраструктурных бюджетных кредитов идет полным ходом строительство метро, - отметил Глеб Никитин. - Поступил тоннелепроходческий щит в Нижний Новгород, он должен уже встать в котлован, начнется прокладка тоннелей. Все это стало возможным при Вашей поддержке.