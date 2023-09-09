13-летний Сережа Титов пропал в Нижнем Новгороде. ФОТО: ПСО "Волонтер-НН".

В Нижнем Новгороде пропал 13-летний подросток Сережа Титов. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер-НН».

- Мальчик ушел из дома на улице Мончегорской в Автозаводском районе еще 7 сентября и до сих пор не вернулся, - говорится в сообщении. – Всех, кто обладает хоть какой-то информацией о его местонахождении, просим обратиться в полицию.

Приметы пропавшего ребенка: рост 150 см, среднее телосложение, волосы русые, глаза карие. К числу особых примет относится шрам на левом предплечье.

Известно, что в момент исчезновения ребенок был одет в белую толстовку с капюшоном, темные штаны и белые кроссовки.