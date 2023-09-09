Никитин рассказал президенту о желании достроить обходы Нижнего Новгорода и Балахны. Фото: http://www.kremlin.ru/

Во время встречи с президентом России губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о намерении достроить обходы Нижнего Новгорода и Балахны. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Нижегородской области.

- Нам надо заканчивать обход Нижнего Новгорода. На самом деле это единственный миллионник, который пока не имеет полноценных обходов. То есть обход практически построен, но не закончен участок, - отметил губернатор. – Правительство занимается этим вопросом. Скорее всего, в ближайшее время мы найдем решение.

Также власти ищут решение вопроса с обходом Балахны. Планируется, что в ближайшее время удастся решить и его.

- Сейчас есть постановление Правительства и модель ГЧП, когда устанавливается предел федерального участия и возможность заключения концессии с федеральной поддержкой, - отметил глава региона. - Мы подали такую заявку, прошли уже и Росавтодор, и Минтранс, и тоже рассчитываем, что найдем в ближайшее время решение.