Южный обход Арзамаса открыли в Нижегородской области 8 сентября. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН

В Нижегородской области 8 сентября открыли движение по Южному обходу Арзамаса. Протяженность региональной дороги составила 9,4 километра. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Южный обход Арзамаса – это региональный проект, но тоже с федеральной поддержкой, - отметил губернатор Нижегородской области. - Нам надо заканчивать обход Нижнего Новгорода. На самом деле это единственный миллионник, который пока не имеет полноценных обходов. То есть обход практически построен, но не закончен участок. Правительство занимается этим вопросом, тоже хотел поблагодарить. Скорее всего, в ближайшее время мы найдем решение, продолжится работа, и Нижний тоже получит обход.

По словам губернатора, параллельно с открытием Южного обхода Арзамаса Росавтодор расширяет до 4-х полос подъезд от Нижнего Новгорода до М-12 на федеральной трассе Р-158.

- Благодаря этому увеличится пропускная способность на дороге в арзамасском направлении, что сократит время в пути из Нижнего до Москвы почти в 2 раза, - отметил губернатор.