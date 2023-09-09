Аэропорт Сарова хотят открыть для жителей Нижегородской области. Фото: Мария ЛЕНЦ

Аэропорт Сарова хотят открыть для жителей Нижегородской области. Об этом стало известно во время встречи президента Владимира Путина с молодыми учеными Сарова.

- Хотим, чтобы в городе открылся аэропорт с регулярными рейсами до МОсквы, который позволит стать НЦФМ точкой притяжения великих ученых, академиков РАН, талантливых школьников, студентов, - обратился к президенту ученый Вшивков.

- Там технопарк существует рядом, развивается, территория социально-экономического развития. Но речь идет о том, что аэропорт – сейчас это закрытая территория, и необходимо получить возможность использования, в том числе, для студентов и преподавателей НЦФМ, - поддержал его губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Мы попробуем отработать с соответствующими уполномоченными организациями возможность «зеленого коридора» – выезда из аэропорта сразу за территорию Сарова с оформлением всех документов вне контрольной зоны, - заявил глава Росатома Алексей Лихачев.

По словам президента, это можно сделать. Правда, предварительно необходимо просчитать уровень загрузки аэропорта и насколько сильно это ударит по аэропорту в Нижнем Новгороде.