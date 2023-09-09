Явка на 20:00 8 сентября в Нижегородской области составила 15,96%. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным на 20:00 8 сентября, явка на выборах губернатора Нижегородской области составила 15,96% от числа всех избирателей, включенных в списки. Об этом сообщила Избирательная комиссия Нижегородской области.

- В первый день голосования 377 443 избирателя посетили избирательные участки Нижегородской области, - говорится в сообщении. – Наиболее высокая явка зафиксирована в Краснобаковском районе (43,41%), в Ардатовском районе (35,79%) и в Лукояновском районе (35,74%).

Что касается дистанционного электронного голосования, то здесь явка составила 56%. Больше половины зарегистрировавшихся уже проголосовали.

Напомним, с 8 по 10 сентября в Нижегородской области проходят выборы губернатора. На этот пост выдвинуты пять кандидатур. Всего в регионе накануне открылись больше двух тысяч избирательных участков.