Президент Путин провел рабочую встречу с Глебом Никитиным 8 сентября. Фото: Кирилл Мартынов

Президент России Владимир Путин 8 сентября провел рабочую встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Во время встречи глава региона рассказал о важных инфраструктурных проектах, которые сейчас реализуются в области. Об этом Глеб Никитин рассказал в своем телеграм-канале.

- На встрече с Владимиром Владимировичем обозначил важные для Нижегородской области инфраструктурные вопросы: завершение Южного обхода Нижнего и обхода Балахны, - рассказал губернатор. - Представил реализуемые транспортные проекты. Обсудили развитие ОПК и повышение производительности труда в отрасли.

Во время встречи губернатор предложил создать в Нижегородской области научно-производственный центр по беспилотникам.

- Мы уже готовим операторов БПЛА, в том числе на базе центра СТАЛЬ, созданного совместно с Захаром Прилепиным. Надо обязательно развивать тему, - считает Глеб Никитин.

Также во время встречи стороны обсудили ситуацию в сфере медицины. Президент поручил продолжить работу по обновлению системы здравоохранения и модернизации медицинских учреждений.