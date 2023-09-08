Специалисты АО «Транснефть-Верхняя Волга» приняли участие в Дне поставщика

Специалисты АО «Транснефть-Верхняя Волга» приняли участие в Дне поставщика в Нижнем Новгороде и предоставили необходимую методическую помощь потенциальным поставщикам. Помощь касалась практики прохождения процедуры торгов и разъяснения требований к качеству используемой продукции.

Компания участвует в мероприятии седьмой год подряд, цель – укрепление промышленного потенциала региона, в том числе, посредством содействия развитию малого и среднего предпринимательства.

По итогам первого полугодия 2023 года доля закупок АО «Транснефть-Верхняя Волга» у субъектов малого и среднего предпринимательства составила 60%. В январе-июне компания заключила соответствующие договоры на 6 млрд руб. В 2022 году малый и средний бизнес обеспечил 50% закупок предприятия. В том числе, победители торгов из Нижегородской области заключили порядка 500 договоров на 4 млрд руб.

В открытом доступе опубликован корпоративный реестр основных видов продукции, которые могут применяться при комплектации производственных объектов системы «Транснефть».

«Мы планомерно реализуем корпоративную программу импортозамещения и заинтересованы в развитии этого направления, в том числе, расширяя сотрудничество с малым и средним бизнесом. Новые поставщики – это прежде всего конкуренция, альтернативные предложения и решения, которые способствуют оптимизации затрат и производственных процессов», - отметил и.о. заместителя генерального директора по производству АО «Транснефть-Верхняя Волга» Александр Сапожников.

Справочно:

День поставщика прошел в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Всего в мероприятии приняли участие более 90 предпринимателей Нижегородской области, стороны имели возможность задать друг другу вопросы в формате B2B-переговоров.

Фото: Служба общественных коммуникаций АО «Транснефть-Верхняя Волга»