В Нижегородской области прошел фестиваль “Твой профессиональный выбор”

Фестиваль “Твой профессиональный выбор” прошел 7 сентября в городе Кстово Нижегородской области. В мероприятии приняли участие Мининский университе и ученики 8-11 классов, а его организатором стал Департамент образования администрации Кстовского муниципального округа.

Нижегородский педагогический вуз, как отметил его ректор Виктор Сдобняков, ежегодно знакомит школьников с образовательными программами университета и возможностями для студентов.

“За последние 10 лет Мининский университет сильно изменился. У нас появились современные лаборатории, высокотехнологичные пространства, новые факультеты, планетарий, обсерватория и целый музейный комплекс. На фестивалях для абитуриентов мы общаемся с учащимися школ и отвечаем на вопросы родителей. Для нас важно быть открытыми и показать, какие возможности есть у наших студентов: педагогические и непедагогические специальности, стажировки в иностранных вузах-партнерах, изучение языков и насыщенная студенческая жизнь. Кроме того, в Мининском университете самые высокие стипендии, которые достигают 25 тысяч рублей”, - подчеркнул Виктор Сдобняков.

Кроме Мининского университета в фестивале приняли участие и другие нижегородские вузы, колледжи, а также потенциальные работодатели - АО “Транснефть - Верхняя Волга”, ООО “Сибур-Кстово”, ООО “РусВинил” и ООО “Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез”.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К.Минина