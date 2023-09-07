Медсестра и фельдшер отравились неизвестным веществом на вызове в Нижнем Новгороде. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Медсестра и фельдшер отравились неизвестным веществом во время вызова в одну из квартир в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает государственная трудовая инспекция по Нижегородской области.

- По предварительной информации, около 21:00 6 сентября медицинская сестра и фельдшер скорой помощи при вызове отравились неизвестным веществом, - говорится в сообщении. - После оказания помощи пациенту, работники почувствовали себя плохо и были доставлены машиной скорой помощи в медицинское учреждение.

В настоящее время трудовая инспекция уже начала проверку по данному факту. Предстоит выяснить обстоятельства и причины произошедшего несчастного случая.

Ожидаются медицинские заключения о характере полученных повреждений в результате несчастного случая на производстве и степени их тяжести.