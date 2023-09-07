Дети Глеба Никитина перешли в московский пансион

Супруга Глеба Никитина Екатерина Никитина с детьми. Фото со страницы Екатерины Никитиной в Вк

Дети нижегородского губернатора Глеба Никитина перешли учиться в московский пансион. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

По словам главы региона, такое решение было несколько спонтанным, и он с супругой не были морально готовы отпускать Петра и Арину, но понимали, что так им будет лучше. В мае ребятам исполнилось по 14 лет, и до этого они успели поучиться в новой «Школе 800», которая открылась только в конце февраля.

- В момент взросления невозможно без потерь пройти ситуацию, когда тебя воспринимают в первую очередь как ребенка губернатора. Нужно убрать эту ненормальность, а я не могу обеспечить детям ту степень свободы, которая нужна в их возрасте. Все равно приходится опасаться определенных рисков, связанных со статусом, они не могут бегать с ровесниками по дворам и делать то, что положено детям. В пансионе они не будут выделяться, станут абсолютно равными, - пояснил Глеб Никитин.