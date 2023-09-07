«ЮВТ Аэро» запускает рейсы из Нижнего Новгорода в Пермь с 13 сентября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» с 13 сентября запускает регулярные рейсы из Нижнего Новгорода в Пермь. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского аэропорта им. Чкалова.

Самолеты будут летать дважды в неделю: по средам и четвергам. В среду пассажиры будут отправляться из столицы Приволжья в 9:05, а прибывать в Пермь – в 12.25. В четверг можно будет улететь поздно вечером: рейс назначен на 23:05. Время в пути составит менее полутора часов. Необходимо также помнить о разнице во времени: оно указывается местное для каждого аэропорта.

Маршрут будут обслуживать воздушные суда CRJ-200 на 50 посадочных мест.