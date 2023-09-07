Двух заключенных, сбежавших из колонии, поймали в Краснобаковском районе. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Трое заключенных самовольно покинули колонию-поселение №15 в Краснобаковском районе: зеков не досчитались сотрудники во время утренней поверки. Информацию об этом подтвердили в региональном управлении ФСИН.

Вместе с тем в ведомстве рассказали, что двое из трех осужденных уже разыскали – они находились на территории все того же Краснобаковского района. Местонахождение еще одного устанавливается.

- Теперь им будет предъявлено новое обвинение по статье 313 УК РФ. Им может грозить до 4 лет лишения свободы, - пояснили в ведомстве.

Все трое отбывали наказание за нетяжкие преступления. Заключенные колоний-поселений могут свободно перемещаться в пределах учреждения и даже выходить за его пределы с разрешения администрации. Также осужденные могут носить гражданскую одежду и иметь при себе деньги и ценные вещи.