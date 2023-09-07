Сотрудники АО «Транснефть-Верхняя Волга» получили награды за свою профессиональную деятельность

40 сотрудников АО «Транснефть-Верхняя Волга» к своему профессиональному празднику – Дню работников нефтяной и газовой промышленности – получили ведомственные, региональные и корпоративные награды за достижения в производственной деятельности.

Почетными грамотами и Благодарностями Министерства энергетики РФ награждены 5 работников. Дипломы и Благодарности губернатора Нижегородской области получили 5 человек. Кроме того, вручена Почетная грамота Министерства ЖКХ и топливно-энергетического комплекса области, а также благодарственные письма главы администрации Нижегородского района г. Нижнего Новгорода.

За успехи в работе и многолетний добросовестный труд Почетные грамоты ПАО «Транснефть» и АО «Транснефть-Верхняя Волга» получили 19 работников. Фотопортрет одного сотрудника будет размещен на корпоративной Доске почета.

В числе награжденных – работники, которые добились наилучших показателей в профессиональной деятельности и принимали участие в совершенствовании производственных процессов, в том числе, в выполнении долгосрочной программы развития.

В 2022 году АО «Транснефть-Верхняя Волга» направило на техническое перевооружение, реконструкцию и капитальный ремонт производственных объектов 13,4 млрд руб. Среди наиболее значимых проектов, которые были реализованы в прошлом году, - реконструкция 33 км трубопроводов, в том числе на переходах через водные преграды, 4 км высоковольтных линий электропередачи, а также замена электродвигателей магистральных и подпорных агрегатов, обеспечивающих бесперебойную транспортировку нефти и нефтепродуктов.

Фото: Служба общественных коммуникаций АО «Транснефть-Верхняя Волга»