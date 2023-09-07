Еще 507 млн рублей направили на ремонт дорог в Нижегородской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 500 млн рублей получила Нижегородская область в августе на капитальный ремонт дорог. Средства являются частью федерального кредита, сообщает министерство финансов региона.

- В августе мы получили три транша на опережающее финансирование строительства, капитального и текущего ремонта автомобильных дорог на общую сумму 507 миллионов рублей. Эти средства были направлены на автодороги регионального и межмуниципального значения, - рассказала министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима.

За счет этих средств власти рассчитались с подрядчиками, которые занимались ремонтом 14 участков дорог общей протяженностью 76 километров. Также деньги в качестве аванса были перечислены за предстоящий ремонт дорог в в Большеболдинском, Лукояновском и Гагинском районах.