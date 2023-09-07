Всероссийский проект “Обучение служением” стартовал в Мининском университете

Всероссийский проект “Обучение служением” с началом нового учебного года стартовал в Мининском университете. Образовательный модуль включает в себя теорию создания проектов и практику их внедрения. Студенты факультета гуманитарных наук будут решать конкретные социально значимые задачи.

Поиск заказчиков на решение реальных проблем и размещение студенческих инициатив будут организованы всероссийской площадкой “Добро.ру”.

“Суть программы “Обучение служением” - как раз во взаимодействии с партнерами, готовыми предоставлять студентам возможность решать реальные социальные проблемы, в которых они смогут приобретать профессиональный опыт. На платформе ДОБРО.РФ мы создали интерфейс, позволяющий любой организации стать социальным заказчиком”, - рассказал председатель комитета Государственной Думы России по молодежной политике, руководитель Ассоциации волонтерских центров и платформы ДОБРО.РФ Артем Метелев.

Как отметил ректор педагогического университета Виктор Сдобняков, знания и навыки, полученные студентами в рамках новой дисциплины, будут полезны выпускникам вуза как в педагогической профессии, так и в бизнесе.

Студенты факультета гуманитарных наук будут решать конкретные социально значимые задачи

“В процессе работы над своими проектами студенты узнают не только полезную теорию, но и овладеют реальными компетенциями для достижения карьерных целей. Кроме того, научатся выстраивать коммуникацию с некоммерческими и государственными организациями, а также органами власти. Проекты могут быть совершенно разной направленности: от создания приюта для животных до идеи организации образовательного интенсива для школьников. Мы со своей стороны готовы поддерживать студентов на каждом этапе реализации их проектов, чтобы они точно смогли достичь качественного результата”, - сказал Виктор Сдобняков.

Всего по стране в проекте “Обучение служением”, реализованном по поручению президента РФ Владимира Путина, участвуют более 100 вузов.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К.Минина