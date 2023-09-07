Глеб Никитин прокомментировал ситуацию с проблемным ЖК «Дом на Горького». Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин признался, что ситуация с обманутыми дольщиками стала для него проблемой огромного масштаба и для ее решения приходилось делать «невозможное». Об этом он заявил в интервью ТАСС.

Особенно большую тревогу вызывал ЖК «Дом на Горького», который начали строить в 2015 году, но застройщик обанкротился, и люди так и не получили свои квартиры.

- Разрешения на строительство [этого дома] выдавались до принятия нового закона о жилищном строительстве, где появились эскроу-счета, защищающие права дольщиков. Наследие старое, но всплыло уже в новое время. Собственником является, по-моему, бывший замгубернатора Нижегородской области, что сильно меня раздражает, не нравится принципиально, - пояснил Никитин и выразил негативное отношение к ситуации, когда бывший чиновник занимается бизнесом в сфере бывшей ответственности.

- Впрочем, это вопрос вкуса. Но если взялся, делай хорошо, качественно, в сроки, никого не подводи, - прокомментировал глава региона.

Пять лет назад в Нижегородской области было 140 недостроенных домов и 6,5 тысячи обманутых дольщиков. Сегодня таких объектов осталось 9, а людей, которые ждут свои квартиры, – около 900.